Savcılıktan emsal karar! Eşyalar genelde kadının mülkü sayılır

İstanbul Sancaktepe'de yaşayan Metin T.,(41) işten eve geldiğinde eşi Serpil T.'yi(40) evde göremedi. Evde kendisini beklediğini düşündüğü eşini nerede olduğunu öğrenmek için aradı ancak yanıt alamadı. Bir süre bekledi fakat ne gelen ne de giden oldu. Evi kontrol ettiğinde ise hayatının şokunu yaşadı. Eşi Serpil T.'nin altın küpe, yüzük ve bilekliğini de alıp evi terk ettiğini anladı. Eşinin yokluğunun ardından Metin T. soluğu karakolda aldı. "Benden habersiz kişisel ve ziynet eşyasını alıp kaçan eşimden şikayetçiyim" dedi.