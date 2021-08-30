Erciyes’e 1,5 milyon fidan dikilecek

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2021 yılı içerisinde 1.5 milyon fidan dikimi için, Teras ve yol çalışmalarının ihaleleri yapılarak toprak hazırlama işlemlerine hızla devam ediliyor.

Dağlar özel teras kepçeleri ve iş makinalarıyla adeta nakış nakış işleniyor. Kısa bir süre sonra da fidan dikimine başlanacak ve nüfusu 1.5 milyon olan Kayseri'de kişi başına bir fidan olmak kaydıyla 2021 yılında sadece Erciyes Dağı eteklerine 1.5 milyon fidan dikilecek. Bu gün dikilen fidanlar dolayısıyla 15-20 yıl sonra Erciyes Dağında orman haline gelmiş, gölgesinde oturabileceğimiz yeşil alanlar oluşmuş olacak.

Erciyes de beklediği dostu ormanları yağan kar ile birlikte koruyup geliştirecek. Erciyes Dağı, Kayseri Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında olup, Kayseri il merkezi ve ilçelerinde yaklaşık 167 bin hektar ormanlık alan mevcut olup bu ormanlık alanın 60 bin hektarı normal koru, 107 bin hektar bozuk koru niteliğindedir. Kayseri'nin 2006 senesinde yüzde 6 olan orman varlığı oranı yüzde 6 idi, bugün yüzde 10' lara ulaşmış durumda olup, hedef ise yüzde on beşlere ulaştırmaktır.

Gelişim sürecini ise şöyle;

"Bilindiği üzere 2 bin metre rakımın üzerinde ağaç yetiştirilmesi pek mümkün olmadığı için Erciyes Dağı eteklerinde ağaçlandırma ancak bu rakımlara kadar yapılabiliyor. Ancak, Erciyes Dağı'nda 2 bin 500-2 bin 600 rakımlara kadar doğal olarak huş ağacının yetişmektedir. Çomaklı, Kartın ve Beşparmak dağlarında da doğal olarak yetişen dağ kavağı korunarak hızlı bir şekilde yayılması da sağlanıyor. Ayrıca Doğal olarak yetişen kavakların fidanları da sökerek başka yerlere nakletmek suretiyle bu bölgedeki ağaçlandırma çalışmalarına hız verilmektedir. 2009 yılı ekim ayında da Kayseri Erciyes'te Erciyes dağı eteklerine Helikopterle tohumlar atılmaya başlandı. Devam eden yıllarda da ağaçlandırmaya devam edildi. 2012 yılı Mayıs ayında Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Sedir Ormanlarının Rehabilitasyonu Eylem Planı' çerçevesinde sedir ağacı tohumları helikopterle araziye atıldı. Serpilen 1 milyar 100 milyon karpelli sedir tohumu filizlenip gelişerek Erciyes'in orman varlığına büyük katkı sağlamaya başladı. 5 yılda Kayseri'de orman varlığı 110 bin hektardan 167 bin hektara ulaştı. Sadece Bir yılda 7 milyon fidan toprakla buluştu. 2018 yılında Kayseri OBM'de Erciyes Dağı Titrek Kavak Projesi Saha Çalışmalarına Devam Edildi. Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, Kayseri'de bir ilk gerçekleştirilerek 17-19 Eylül 2019 tarihleri arasında Titrek Kavak ağacının biyolojisi, silvikültürel özellikleri ve orman endüstrisinde kullanımı konulu çalıştay Erciyes'te yapıldı. 2020 yılında Kayseri Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Erciyes Dağı (Kayseri-Develi) Yol Kenarı Ağaçlandırması Uygulama Projesi kapsamında 2020 yılı içerisinde 132 bin fidan dikimi yapıldı."