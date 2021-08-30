Kızı öldürülen anneden yürek yakan feryat: Canımızı aldınız anımıza dokunmayın! Bu kadar mı düştünüz?
İstanbul Avcılar'da kadına yönelik şiddete karşı mücadelenin simgesi olması amacıyla dikilen 21 zeytin ağacından 9'unun önündeki kadınların isimlerini taşıyan çalınan tabelaların yerine yenileri yaptırıldı. Eşi tarafından öldürülen Seda Kurt'un annesi Bedia Akar, tabelayı çakarken, "Canımızı aldınız anımıza dokunmayın" diye çağrıda bulundu. Akar, "1-2 kilo ağırlığındaki bu tabelanın fiyatı, ederi nedir? Bu kadar mı düştünüz?" diyerek isyan etti.
Kaz Dağları'nda tünel yapımı nedeniyle 2019 yılında hafriyat altında kalmaktan kurtarılarak Avcılar'a getirilen zeytin ağaçlarından 21'i, Avcılar Belediyesi tarafından geçen 25 Kasım Kadına Yönelik Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında Ambarlı Mahallesi'ndeki ilçe girişine kadına yönelik şiddete karşı mücadelenin simgesi olması amacıyla dikilirken önlerine erkekler tarafından öldürülen Özgecan Arslan, Emine Bulut, Şule Çet, Pınar Gültekin gibi isimlerin yanı sıra Avcılar'da eşi tarafından bıçaklanarak yaşamını yitiren Seda Kurt'un adının da yer aldığı tabelalar çakıldı.
Avcılar'daki Ambarlı Mahallesi'nde 4 Kasım 2019 tarihinde tartıştığı dini nikahlı eşi Ercan Akkaş tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülen 2 çocuk annesi Seda Kurt'un annesi Bedia Akar, kızının adını taşıyan tabelayı zeytin ağacının yanında çaktı.
"BU KADAR MI DÜŞTÜNÜZ?"
Cinayetten sonra firar eden, Bakırköy 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde gıyabında ömür boyu hapis cezası ile aranan damadı Ercan Akkaş'ın yakalanamamasına tepki gösteren anne Bedia Akar, kızının adını taşıyan zeytin ağacını sık ziyaret ederken kısa süre önce Seda Kurt ile birlikte 9 kadının adını taşıyan tabelaların çalındığını görünce, "Buraya her gün kızımın mezarını ziyaret edermiş gibi geliyordum. Lütfen kutsal değerlerimize dokunmayın. 1-2 kilo ağırlığındaki bu tabelanın fiyatı, ederi nedir? Bu kadar mı düştünüz?" diye feryat etti.
Acılı annenin üzüntüsünü dindirmek amacıyla Avcılar Belediyesi tarafından çalınan tabelalar yaptırılarak yeniden zeytin ağaçlarının önüne çakıldı.
Görevliler Pınar Gültekin, Emine Bulut, Özgecan Arslan, Pınar Umay gibi Türkiye'nin günlerce konuştuğu cinayetlerin kurbanların isimlerinin bulunduğu 8 tabelayı yerleştirirken anne Bedia Akar, kızının levhasını kendi elleriyle tekrar çaktı.
Bedia Akar, tabelaya bakarak, "Seda seni çok seviyorum" dedikten sonra, "Canımızı aldınız, anımıza dokunmayın. Tabelanın yerine getirilmesi çok güzel bir jest oldu, bizi rahatlattı. Yine kızımın mezarını ziyaret eder gibi gelip burayı ziyaret edeceğim" dedi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- DGS tercihleri ne zaman bitiyor? DGS tercih nereden ve nasıl yapılır? İşte DGS tercih kılavuzu...
- GSB 4.346 personel alımı: Gençlik Spor Bakanlığı (GSB) işçi alımı kura çekimi ne zaman? GSB işçi alımı sonuçları açıklandı mı, belli mi?
- Toplu parası olmayanlara müjde! Emekli olmanın yolu açılıyor! 18 taksit ve 36 ay ödeme imkanı...
- KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman? KYK yurt başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 2021 kayıt yenileme tarihi açıklandı mı, belli mi?
- Fiyatı çakıldı kaldı, araba alacaklara gün doğdu! 200.000 TL'ye kadar SUV model araçlar! ÖTV sonrasında...
- Çocuğum hangi okula gidecek? 1. sınıflar ne zaman okula başlıyor? MEB 2021-2022 eğitim takvimi...
- YKS tercih sonuçları açıklandı mı 2021? ÖSYM ile YKS tercih sonuçları ne zaman, bugün açıklanır mı?
- Üniversite kayıtları ne zaman? 2021-2022 üniversite kayıtları ayın kaçında başlıyor?
- TCDD Zafer Treni hatıra bileti nasıl alınır? 30 Ağustos Zafer Treni bileti nereden alınır?
- ÖSYM aday işlemleri: 2021 YKS tercih sonuçları açıklandı mı? YKS sonuçları erken açıklanır mı?
- 2021 eğitim ödeneği ne kadar? 2021 öğretmen eğitim ödeneği ne zaman yatacak?