Kızı öldürülen anneden yürek yakan feryat: Canımızı aldınız anımıza dokunmayın! Bu kadar mı düştünüz?

"BU KADAR MI DÜŞTÜNÜZ?"

Cinayetten sonra firar eden, Bakırköy 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde gıyabında ömür boyu hapis cezası ile aranan damadı Ercan Akkaş'ın yakalanamamasına tepki gösteren anne Bedia Akar, kızının adını taşıyan zeytin ağacını sık ziyaret ederken kısa süre önce Seda Kurt ile birlikte 9 kadının adını taşıyan tabelaların çalındığını görünce, "Buraya her gün kızımın mezarını ziyaret edermiş gibi geliyordum. Lütfen kutsal değerlerimize dokunmayın. 1-2 kilo ağırlığındaki bu tabelanın fiyatı, ederi nedir? Bu kadar mı düştünüz?" diye feryat etti.