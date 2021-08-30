Meteoroloji'den yurt geneline yönelik son dakika sağanak yağış uyarısı! İstanbul dahil çok sayıda ilde etkili olacak! İstanbul Ankara İzmir'de bu hafta hava durumu nasıl olacak?
YAŞAM ahaber.com.tr
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde hava sıcaklıklarının hızla düşeceği ve yurdun büyük bölümünde sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi. Yayınlanan 5 günlük hava tahmin raporunda başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde yağış beklendiği görüldü.Peki İstanbul Ankara İzmir'de hava bu hafta nasıl olacak? İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir düzeyde düşeceğini ve sağanak yağışın etkili olacağını açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Hava sıcaklığının ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyredeceği ancak hafta ortasından itibaren kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.
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PAZARTESİ
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