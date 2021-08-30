Meteoroloji’den yurt geneline yönelik son dakika sağanak yağış uyarısı! İstanbul dahil çok sayıda ilde etkili olacak! İstanbul Ankara İzmir’de bu hafta hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Hava sıcaklığının ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyredeceği ancak hafta ortasından itibaren kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.