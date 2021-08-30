Zafer Treni ’Büyük Taaruz’un başladığı Afyon Kocatepe’ye ulaştı

Yağcı, " Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1924 yılında ilk seferini trenle yaptığı bir anlayışı milli mücadelemizin odak noktalarını ziyaret ederek gençlerimize o ruhun yaşanması noktasında bir anlam kazandırmak ve onlara da geçmişte sürecin nasıl olduğunu kısmen de olsa anlatabilme adına Ankara'dan dün 19.22'de yola çıktık. Milli mücadelenin, Kurtuluş Savaşımızın odak noktalarına tek ek uğrayarak Afyonkarahisar'a geldik. Tabi Kurtuluş Savaşı denildiğinde Kocatepe, Dumlupınar'ı görmeden milli mücadelenin anlamını görmek mümkün değil" diye konuştu.