Zafer Treni 'Büyük Taaruz'un başladığı Afyon Kocatepe’ye ulaştı
Son dakika haberine göre: Büyük Taarruz ve Zafer Haftası kutlamaları kapsamında Ankara'dan 99 gençle hareket eden Zafer Treni 2023 dakikalık yolculuğun sonunda Büyük Taaruz’un başladığı Afyonkarahisar’a ulaştı. Gençler tren yolculuğunun ardından otobüsler ile Kocatepe’ye çıktı.
Milli mücadele ruhunu hatırlatmak ve Büyük Taaruz'un başladığı Kocatepe'nin gençler tarafından gezilip, görülmesini amaçlayan proje kapsamında 99 gencin Zafer Treni ile Ankara'dan başlayan yolculuğu planlandığı gibi Afyonkarahisar'da sona erdi.
Treni Afyonkarahisar Vali Vekili Mehmet Keklik ve protokol üyeleri tarafından çiçeklerle karşılandı. Trendeki gençler ile birlikte gelen AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Milli mücadelenin 100. yılını kutlanacağı yıllarda 100 yıllık vefa ve farkındalık projesi çerçevesinde yolculuğun yapıldığını ifade etti.
Yağcı, " Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1924 yılında ilk seferini trenle yaptığı bir anlayışı milli mücadelemizin odak noktalarını ziyaret ederek gençlerimize o ruhun yaşanması noktasında bir anlam kazandırmak ve onlara da geçmişte sürecin nasıl olduğunu kısmen de olsa anlatabilme adına Ankara'dan dün 19.22'de yola çıktık. Milli mücadelenin, Kurtuluş Savaşımızın odak noktalarına tek ek uğrayarak Afyonkarahisar'a geldik. Tabi Kurtuluş Savaşı denildiğinde Kocatepe, Dumlupınar'ı görmeden milli mücadelenin anlamını görmek mümkün değil" diye konuştu.
Konuşmaların ardından gençler trenden inerek kendilerini Kocatepe'ye ulaştıracak otobüslere binerek yola çıktı.
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