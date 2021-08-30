İzmir’de hafif ticari araç üst geçitten tren raylarına uçtu: Ölü ve yaralılar var

Hafif ticari aracın aşırı hızlı olduğunu ifade eden Altınkaya, "Muhtemelen 100 kilometre hızla geldi, ben şurada köşede oturuyordum. Gözümün önünde uçup, İZBAN duvarına çarptı ve rayların üzerine düştü. İlk müdahaleyi biz arkadaşlarla yaptık, daha sonra ekiplere haber verdik. Konuşamıyorum abi, çok etkilendim" dedi.