İzmir’de hafif ticari araç üst geçitten tren raylarına uçtu: Ölü ve yaralılar var
İzmir Bayraklı’da aşırı hızlı olduğu öne sürülen hafif ticari araç, üst geçidin demir bariyerlerini aşarak İZBAN raylarına fırladı. Gerçekleşen feci kazada, hafif ticarideki 1 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 04.30 sularında Cüneyt Süvarioğulları Sokak yakınındaki üst geçitte gerçekleşti.
İddiaya göre, yüksek hızlı olduğu Kamil Gözlekçi hakimiyetindeki 50 DF 138 plakalı hafif ticari araç, Anadolu Caddesi istikametinden Cüneyt Süvarioğulları Sokak'a seyir halinde olduğu esnada, çıktığı üst geçitteki virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu, demir bariyerleri aşarak üst geçidin duvarına çarptı ve daha ardından da İZBAN taylarına uçtu.
Kazayı gören etraftaki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti.
Olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve 110 AKS ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini aldı.
5 KİŞİ SIKIŞTIĞI YERDEN KURTARILDI
110 AKS ekipleri hafif ticari aracın bulunduğu noktaya ulaştı. İlk belirlemelere göre, hafif ticari araç içerisinde 2'si kadın olmak üzere 6 kişinin olduğu belirlendi.
Yapılan kontrolde, yolcu konumunda bulunan Ayşenur Bozkurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Hatice Dinç, Doğucan Güler, Berkay Kaymakçıoğlu, Kamil Gözlekçi ve Mehmet Can Karcı sıkıştıkları yerden çıkartıldı.
Polis ve AKS ekiplerinin taşıdığı yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edilerek çevre hastanelere sevk edildi.
Yaralıların hastanelerde tedavisi sürerken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kazada hayatını kaybeden Ayşenur Bozkurt'un cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
"GÖZLERİMİN ÖNÜNDE UÇTU"
Öte yandan, meydana gelen feci kaza taksici olduğu öğrenilen Ümit Altınkaya(30), yaşadığı dehşet dolu anları anlattı.
Hafif ticari aracın aşırı hızlı olduğunu ifade eden Altınkaya, "Muhtemelen 100 kilometre hızla geldi, ben şurada köşede oturuyordum. Gözümün önünde uçup, İZBAN duvarına çarptı ve rayların üzerine düştü. İlk müdahaleyi biz arkadaşlarla yaptık, daha sonra ekiplere haber verdik. Konuşamıyorum abi, çok etkilendim" dedi.
ARAÇTAKİLERİN ALKOLLÜ OLDUĞU İDDİASI
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamındaki araç sürücüsü başta olmak üzere yolcu konumundaki kişilerin de alkollü olduğu iddia edildi. Yaralıların hastanede alınacak, kan testinde alkollü olup olmadıkları belirlenecek.
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