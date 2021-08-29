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Tüpe kaynak makinesi ile yaklaşınca havaya uçtu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 29.08.2021 Güncelleme Tarihi: 29.08.2021
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Tüpe kaynak makinesi ile yaklaşınca havaya uçtu

Balıkesir'de bir işyerinde elindeki kaynak makinesi ile mutfak tüpüne yaklaşan vatandaş patlamaya neden oldu. Patlamanın şiddeti ile adeta havaya uçan vatandaş, olayı hafif yaralı olarak atlattı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde hurdacılık yapan bir vatandaş, mutfak tüpüne kaynak makinesi ile yaklaşınca patlama meydana geldi. Eski sanayi içerisinde meydana gelen patlama güvenlik kamerasınca da görüntülendi.

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Elindeki kaynak makinesi ile mutfak tüpüne yaklaşan 70 yaşındaki Hasan B., ne olduğunu dahi anlayamadı. Tüpten çıkan alevler bir anda Hasan B.'yi geriye fırlattı. O anda dükkanın içinde olan 2 kişi ise olup biteni şaşkınlıkla izledi. Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Hasan B., hafif yanıklarla atlattığı kazanın ardından hastaneden taburcu oldu.

Tüpe kaynak makinesiyle yaklaşınca... TÜPE KAYNAK MAKİNESİYLE YAKLAŞINCA...

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