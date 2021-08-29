Malatya'da katliam gibi kaza: Can kaybı yaşandı arabalar kullanılamaz hale geldi
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonrasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Yaşanan kazada hayatını kaybeden kişinin Emine Dikici olduğu belirlendi. Kazada yaralanan kişiler ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Aydın Dikici'nin (51) kullandığı 23 LU 762 plakalı otomobil ile Salih Köklü yönetimindeki 27 BOF 01 plakalı otomobil, Kel Halil mevkisinde çarpıştı.
Kazada, yolculardan Emine Dikici olay yerinde hayatını kaybetti, sürücüler Dikici ile Köklü yaralandı.
Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Dikici'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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