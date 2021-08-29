Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
YAŞAM İHA
Adıyaman’da, trafik kazası meydana geldi. 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Süleyman K. hakimiyetindeki 16 CEA 63 plakalı araç ile Emine Zuhal S. kontrolündeki 06 BOT 231 plakalı araç, Adıyaman- Kahta Karayolu Beşpınar Mesire alanı girişinde çarpıştı.
Kaza sonucunda otomobillerde bulunan Yüsra K., Zehra Gamze A., Elif Sude K. ve Hülya Ö. yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin akabinde Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Diğer taraftan Beşpınar Mesire alanı yol ayrımının ışıksız ve karanlık olması sebebiyle sık sık kazaların olduğunu söyleyen vatandaşlar, duruma tepki göstererek belirtilen bölgenin aydınlatılmasını talep etti.
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