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Uyardığı kadın tarafından bıçaklandı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 28.08.2021 Güncelleme Tarihi: 28.08.2021
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Uyardığı kadın tarafından bıçaklandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, uyardığı kadın tarafından bıçaklanarak yaralandı. Çevreye rahatsızlık veren Derya T.'yi uyaran S.T. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Derya T., yanında bulunan ekmek bıçağıyla S.T.'yi bıçakladı. Yaralı S.T., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri ise Derya T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Hunat Cami yanında iddiaya göre, çevreye rahatsızlık veren Derya T.'yi uyaran S.T. arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışmada Derya T., yanında bulunan ekmek bıçağıyla S.T.'yi bıçakladı. Çevredeki vatandaşlar tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı S.T., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri ise Derya T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uyardığı kadın tarafından bıçaklandı UYARDIĞI KADIN TARAFINDAN BIÇAKLANDI

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