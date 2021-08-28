İstanbul'dan yola çıkmıştı! Yolcu otobüsü alevlere teslim oldu
İstanbul’dan Denizli’ye gelen yolcu otobüsü alevlere teslim oldu. Kavşakta alevlerin yükseldiği otobüsten yolcular tahliye edilirken yangın anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Yangında can kaybı yaşanmazken araç kullanılamaz hale geldi. Bir süreliğine trafiğe kapatılan yol, soğutma çalışmalarının ardından otobüsün yoldan kaldırılmasıyla normale döndürüldü.
Yangın, Denizli'nin Merkezefedi ilçesi İzmir Asfaltı üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre; Süleyman Aksu idaresindeki 34 EG 6414 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü İstanbul'dan yola çıkarak son durağı olan Denizli'ye geldi. Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne giriş yapmak için kavşaktan dönüş yapacağı sırada otobüsün istop ettiği öğrenildi.
YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ
Araç içerisindeki muavin ve sürücü Aksu, kontrol amacıyla araçtan indiklerinde duman ve alevlerin yükseldiğini fark etti. Otobüs içerisinde bulunan 10 yolcu tahliye edilirken 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken yangının motor kısmından başladığı öğrenildi. Çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda ise yolcular alevlerin yükseldiğini fark ederek eşyalarını almaya çalışırken telaşları dikkatlerden kaçmadı. Yangında can kaybı yaşanmazken araç kullanılamaz hale geldi.
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