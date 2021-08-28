İstanbul’dan yola çıkmıştı! Yolcu otobüsü alevlere teslim oldu

Edinilen bilgilere göre; Süleyman Aksu idaresindeki 34 EG 6414 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü İstanbul'dan yola çıkarak son durağı olan Denizli'ye geldi. Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne giriş yapmak için kavşaktan dönüş yapacağı sırada otobüsün istop ettiği öğrenildi.