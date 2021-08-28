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Esenyurt'ta bir kamyonet alev alev yandı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 28.08.2021 Güncelleme Tarihi: 28.08.2021
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Esenyurt’ta bir kamyonet alev alev yandı

TEM Otoyolu Bağlantı yolu Esenyurt mevkiinde daha bilinmeyen bir sebeple alev alev yanan kamyonet, kullanılamaz hale geldi. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Yangın, saat 19.00 sularında TEM Otoyolu Bağlantı yolu Esenyurt Mevkii Avcılar yönünde hareket halindeki bir kamyonette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şoförünün seyir halinde olduğu kamyonetten, bilinmeyen bir sebepten dumanlar yükseldi. Sürücünün sağ şeride çekip, durmasının akabinde araçtan aniden alevler yükseldi.

Alevler kısa süre içerisinde kamyonetin tamamını sararken, ihbarla olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile yangın kısa süre içerisinde söndürüldü. Yaşananlar ise çevredeki sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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