Esenyurt’ta bir kamyonet alev alev yandı

Alevler kısa süre içerisinde kamyonetin tamamını sararken, ihbarla olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile yangın kısa süre içerisinde söndürüldü. Yaşananlar ise çevredeki sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN