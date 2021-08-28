Son dakika: Rus mankenden Türk polisine teşekkür! Korku dolu anları anlattı: Hayatımda ilk kez yaşadım

"HAYATIMIN EN KORKUNÇ ANIYDI"

Sabah'ın haberine göre İstanbul'da Uluslararası İlişkiler alanında da çalıştığı öğrenilen Sergeeva yaşadığı bu korku dolu anların ardından sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak şunları söyledi; "Yaşadıklarım çok uzun bir hikaye ama kısaca anlatmam gerekirse. Soyuldum, hayatıma ilk kez böyle bir duruma maruz kaldım. Çok stresli ve korkunç bir andı. Çantamdaki her şeyi çaldı. Peşinden gittim ama olmadı. Neyse ki polisler o adamı yakaladı. Telefonumu aldılar ama çantamda geri kalanlar bulunmadı. Onlar uçtu gitti. Polis ekipleri çok güzel çalıştı. Onları tebrik ederim" dedi.





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