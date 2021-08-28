Bursa'da 110 yıllık bina yangında çöktü: 1 itfaiye eri yaralandı
Bursa'da, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde bulunan 110 yıllık ahşap binada çıkan yangın çevrede paniğe neden oldu. İtfaiyenin müdahalesiyle yaklaşık 1 saate söndürülen yangın sonucu bina çökerken, 1 itfaiye eri yaralandı.
Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Şehreküstü Mahallesi Durakardı Sokak'taki Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde bulunan 110 yıllık ahşap binada, sabah saat 05.00 sıralarında yangın çıktı.
Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında, binanın ahşap olması nedeniyle de alevler kısa sürede büyüdü. Bölgede devriye gezen gece bekçileri, alevleri fark ederek yangını itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
TARİHİ BİNA ÇÖKTÜ, 1 İTFAİYE ERİ YARALANDI
Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevlerin çevrede bulunan diğer ahşap binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Alevlere teslim olan tarihi ahşap bina bir süre sonra çökerken, binadan kopan parçalar bir itfaiye erinin üzerine düştü.
Yaralanan itfaiye eri, ekip arkadaşlarının yardımıyla kurtarılarak olay yerindeki ambulansa taşındı. İlk müdahalesinin olay yerinde yapılan itfaiye eri Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan itfaiyecinin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.
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