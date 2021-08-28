Bursa’da 110 yıllık bina yangında çöktü: 1 itfaiye eri yaralandı

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında, binanın ahşap olması nedeniyle de alevler kısa sürede büyüdü. Bölgede devriye gezen gece bekçileri, alevleri fark ederek yangını itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.