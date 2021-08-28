Son dakika: İstanbullular dikkat! Üç gün boyunca bu yollar trafiğe kapatılacak

30 AĞUSTOS PROVASI VE TÖRENİ NEDENİYLE KAPANACAK YOLLAR

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programları nedeniyle 29 Ağustos 2021 Pazar günü Vatan Caddesi'nde yapılacak genel prova ile 30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yapılacak tören kutlamaları kapsamında geçici olarak araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle belirtildi:

Kapanacak Yollar (Kapama Saati 06.00-14.00)



1- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cd.) gidiş ve gelişler trafiğe kapatılacak.



2- D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri



3- 10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı(VatanCaddesi) girişleri



4- Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri



5- Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri



6- Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri



7- Halıcılar Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı(VatanCaddesi) girişleri



8- Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri



9- Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri



10- Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray'dan Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri



11- Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri



12- Hal Yolu Güneyden gelip, Vatan Caddesi girişleri



13- Adnan Menderes Bulvarı'na(Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacaktır.