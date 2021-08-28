Son dakika: İstanbullular dikkat! Üç gün boyunca bu yollar trafiğe kapatılacak
Son dakika haberine göre İstanbul Valiliği, 28-29 Ağutos'ta "Tiger 3" filminin reklam çekimleri için 30 Ağustos'ta da Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı.
İstanbul'da 28-29-30 Ağustos tarihlerinde bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İstanbul Valilği'nden yapılan açıklamada, "Tiger 3" adlı sinema filminin reklam çekimleri nedeniyle 28-29 Ağustos'ta bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklandı.
Açıklamada 28 Ağustos'ta 08.00-14.00, 29 Ağustos'ta ise 06.00 - 12.00 saatleri arasında bazı yolların kapanacağı belirtildi. Geçici süreyle trafiğe kapatılacak güzergahlar ile tarih ve saatleri şöyle:
28 AĞUSTOS KAPANACAK YOLLAR VE ALTERNATİFLERİ (Kapama Saati 08.00-14.00)
1- Hacıosman Bayırı Caddesi'nden gelen trafik akımı tünel girişinden kesilerek, Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi yönüne verilecektir.
2- Sarıyer Çayırbaşı Tüneli Hacıosman Çıkışı, bariyerle kontrol edilen geçiş noktası görevlilerimizce kapatılacaktır.
ALTERNATİF YOLLAR
1- Trafik Bahçeköy Caddesi üzerinden Kefeliköy ve Çayırbaşı istikametine yönlendirilecektir.
29.08.2021 GÜNÜ KAPANACAK YOLLAR VE ALTERNATİFLERİ (Kapama Saati 06.00-12.00)
1- Reşadiye Caddesi Eyüp istikameti Galata Köprüsü girişleri
2- Ragıpgümüşpala Caddesi Zeytinburnu istikameti Galata Köprü girişleri (Galata Köprüsü Fatih (Eminönü) ilçesinden Beyoğlu (Karaköy) istikameti trafiğe kapatılacaktır.)
ALTERNATİF YOLLAR
1- Unkapanı (Atatürk Köprüsü)
2- Haliç Köprüsü
3- Ragıpgümüşpala Caddesi
4- Balat Sahil Yolu
5- Reşadiye Caddesi
6- Ragıpgümüşpala Caddesi U Dönüşler Unkapanı istikameti
30 AĞUSTOS PROVASI VE TÖRENİ NEDENİYLE KAPANACAK YOLLAR
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programları nedeniyle 29 Ağustos 2021 Pazar günü Vatan Caddesi'nde yapılacak genel prova ile 30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yapılacak tören kutlamaları kapsamında geçici olarak araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle belirtildi:
Kapanacak Yollar (Kapama Saati 06.00-14.00)
1- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cd.) gidiş ve gelişler trafiğe kapatılacak.
2- D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri
3- 10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı(VatanCaddesi) girişleri
4- Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri
5- Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri
6- Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri
7- Halıcılar Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı(VatanCaddesi) girişleri
8- Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri
9- Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri
10- Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray'dan Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri
11- Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri
12- Hal Yolu Güneyden gelip, Vatan Caddesi girişleri
13- Adnan Menderes Bulvarı'na(Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacaktır.
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