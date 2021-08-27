Geçen yıl sera gazı salınımı 800 bin yılın rekorunu kırdı
İklim değişikliğine yol açan atmosferdeki sera gazı yoğunluğunun geçen yıl 800 bin senedir kaydedilen en yüksek düzeye yükseldiği belirtildi.
Amerikan Meteoroloji Derneği (AMS) tarafından yayımlanan 2020 İklim Değişikliği raporunda sera gazlarından biri olan karbondioksit miktarının (CO2) milyonda 412,5 birime (ppm) yükseldiği ifade edilerek, bu rakamın 2019'a kıyasla 2,5 ppm daha fazla ve 800 bin yıldır kaydedilen en yüksek düzey olduğu belirtildi. Raporda konu olan kayıtlara 800 bin sene önce oluşan buzulların incelenmesiyle ulaşıldığı ifade edildi.
Raporda, geçen sene küresel koronavirüs salgınının ekonomik çalışmalarda neden olduğu kesinti sebebiyle insan üretimi karbondioksit düzeyinde görülen % 6-7 civarındaki düşüşün, atmosferdeki yoğunluğu düşürmeye yetmediği aktarıldı.
Fosil yakıt tüketiminden kaynaklanan karbon yoğunluğunun 2020 yılında, 1999-2019 senelerindeki ortalamasının % 30 üzerinde çıktığı kaydedildi.
SEBEBİ AÇIKLANAMADI
2020'de metan gazı yoğunluğunda görülen 14,8 ppm artışın da kayıtlara geçen en büyük yıllık artış olduğu ancak bu anormal yükselişin nedeninin henüz açıklanamadığı vurgulandı.
DON BÖLGELERİNDE SICAKLIK REKOR SEVİYEDE
Raporda, 2020 yılında tüm dünyada sıcaklıkların da ortalamanın üzerinde seyretmesinin çevresel değişikliklere yol açtığına işaret edildi. Dünyadaki buzullar 33 yıldır kütle kaybederken dağ ve kutuplardaki don bölgelerinde sıcaklık rekor seviyeye ulaştı.
Küresel deniz seviyesinin her 10 yılda yaklaşık 3 santimetre yükseldiği belirtilen raporda, 2020'nin deniz seviyesinde yükselişin üst üste rekor kırdığı 9'uncu yıl olduğu bildirildi.
YANGIN İÇİN İDEAL ORTAMI BERABERİNDE GETİRDİ
Atmosfer ve iklim değişiklikleri dünyanın farklı bölgelerinde aşırı yağış ve kuraklığa neden olurken, kuraklık bölgelerinde yangın için ideal ortam oluştu.
2020'de ABD'nin batısındaki yangınlar 2003-2010 ortalamasından yaklaşık 3 kat fazla karbon salınımına yol açtı.
Kuzey Kutbu'ndaki yangınların karbon salınım seviyesi ise bir önceki yıla göre yüzde 34 artış gösterdi.
TÜRKİYE EN SICAK ÜÇÜNCÜ YILINI YAŞADI
Raporun Türkiye ve Güney Kafkasya bölümünde, bölgedeki sıcaklıkların yıllık ortalamanın 1 ila 1,6 santigrat derece üzerinde seyrettiği belirtildi.
Raporda, Türkiye'de ortalama sıcaklıkların 1,4 santigrat derece üzerinde geçen 2020'nin ülkede kayıtlara geçen en sıcak 3'üncü yıl olduğu bilgisi yer aldı.
İlkbahar aylarında sıcaklık ülkenin doğusunda mevsim normallerinin 4 santigrat derece üzerine çıkarken, sonbaharda ülke genelinde sıcaklığın normalin 2,5 santigrat derece üzerinde gerçekleştiği bildirildi.
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