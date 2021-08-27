Yargıtay’dan ezberleri bozan karar! Boşanma aşamasında çiftin davası işte böyle sonuçlandı

Kararda, "davacı tarafça usulüne uygun olarak elde edilen ve dosyaya sunulan bu delilin hükme esas alınmasında herhangi bir hukuka aykırılık bulunmamaktadır" denildi. Yargıtay, bu bağlamda istinaf incelemesi yapan bölge adliye mahkemesince, davacı kadın tarafından sunulan bu delilin de dikkate alınarak hüküm kurulmasını isteyerek kararın bozulmasına karar verdi.

YASALARA AYKIRI

Türk Hukuk sisteminde temel kaide, hukuka aykırı delillerin ispat vasıtası olarak kullanılamayacağı belirtiliyor. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 189. Maddesinin 2. Fıkrasına göre "Hukuka aykırı olarak elde edilmiş olan deliller, mahkeme tarafından bir vakıanın ispatında dikkate alınamaz" denilirken, 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 206. Maddesinin 2. Fıkrasında ise "Delil, kanuna aykırı olarak elde edilmişse reddolacağı" ifade ediliyor.