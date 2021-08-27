Cuma hutbesi 27 Ağustos 2021! Bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? İşte Türkçe-Arapça tam metni!

27 Ağustos Cuma hutbesi, günün en çok aranılanları arasında ilk sıralarda geliyor. Hz. Muhammed döneminden günümüze kadar kılına gelmiş farz namazlardan olan Cuma namazı öncesinde okunan Cuma hutbesinin konusu belli oldu. Bu haftaki Cuma hutbesi içeriğini sizler için sayfamızda bir araya getirdik. Peki, bugünkü Cuma hutbesi konusu nedir? İşte haberin detayları...

BU HAFTAKİ CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 27 Ağustos 2021 tarihli Cuma hutbesinin konusu "Allah'ın Yardım Ettiğine Mağlubiyet Yoktur" olarak belirlendi. Haberimizin devamından bu haftaki Cuma hutbesinin Türkçe ve Arapça tam metnine ulaşabilirsiniz.