Türk kara sularına itilen 15 kaçak göçmen Bodrum’da kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na 25 Ağustos saat 10.40 sularında Bodrum ilçesi açıklarında can salı içinde bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarı geldi. İhbarla bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 15 kaçak göçmeni kurtardı. Sahile çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlğü'ne teslim edildi.

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