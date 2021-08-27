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Bolu’da bir baba oğlunu av tüfeğiyle öldürdü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.08.2021
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Bolu’da bir baba oğlunu av tüfeğiyle öldürdü

Bolu Gerede’de bir baba ile oğul arasında tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışmasının giderek büyümesinin ardından baba, evin önündeki oğluna ateş etti. Olay yerine giden sağlık ekipleri babası tarafından vurulan adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.

İddiaya göre, Gerede'ye bağlı Göynükören köyünde ikamet eden 36 yaşındaki Mehmet Doğançay ile 52 yaşındaki babası Lütfü Doğançay arasında bilinmeyen sebeple tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine baba Doğançay, evin önünde bekleyen oğluna av tüfeği ile ateş etti.

Tüfekten çıkan mermilerin isabet ettiği Mehmet Doğançay'ın ihbarla olay yerinde 112 ekiplerinin yaptığı ilk muayenede hayatını kaybettiği tespit edildi.

Köye gelen jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, oğlunu vurduktan sonra kaçan Lütfü Doğançay'ın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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