Bolu’da bir baba oğlunu av tüfeğiyle öldürdü

İddiaya göre, Gerede'ye bağlı Göynükören köyünde ikamet eden 36 yaşındaki Mehmet Doğançay ile 52 yaşındaki babası Lütfü Doğançay arasında bilinmeyen sebeple tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine baba Doğançay, evin önünde bekleyen oğluna av tüfeği ile ateş etti.