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İstiklal Caddesi'nde 5 katlı otelin bodrum katında yangın paniği

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 27.08.2021 Güncelleme Tarihi: 27.08.2021
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İstiklal Caddesi’nde 5 katlı otelin bodrum katında yangın paniği

İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde 5 katlı bir otelin bodrum katında meydana gelen yangın, çevrede telaşa yol açtı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa süre içinde söndürüldü.

İstiklal Caddesi Bekar sokaktaki bir otelin bodrum katında saat 23.15 sularında henüz tespit edilemeyen bir sebepten yangın çıktı.

İhbarla otele yerine Beyoğlu ve Fatih Belediyelerinden çok sayıda itfaiye ekibi ile emniyet ve 112 ekipleri sevk edildi.

Çevrede telaşa yol açan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Bu esnada emniyet güçleri de etrafta geniş güvenlik önlemi aldı.

Yangın sonucu otelin bodrum katında küçük çaplı hasar oluştuğu belirtildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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