Son dakika: Manisa'da işçi servisi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
YAŞAM İHA
SON DAKİKA HABERİ: Korkunç kazanın adresi Manisa... Salihli ilçesinde meydana gelen kazada işçi taşıyan minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirmelere göre 4 kişi hayatını kaybederken yaralanan 4 kişi ise çevredeki hastanelerede sevk edildi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobil ile işçileri taşıyan midibüsün çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Alaşehir'den Salihli yönüne giden sürücüsü henüz öğrenilemeyen 35 BUF 96 plakalı otomobil, Kabazlı mevkisinde karşı şeride geçerek işçileri taşıyan 45 J 4756 plakalı yolcu midibüsü ile çarpıştı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri kazada 4 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını belirledi.
112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi.