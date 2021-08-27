Diyarbakır’da ilginç tedavi yöntemi! Yakınları hastane bahçesine gömmek istediler





ÇUKUR KAZDILAR



Sedyeyle dışarıya çıkarılan Kaya, yakınları tarafından hastane bahçesine kazılan toprağa gömülmek istendi. Durumun fark edilmesi üzerine polise ihbarda bulunuldu. Kısa sürede çok sayıda polisin geldiği hastane bahçesinde gerginlik yaşandı.