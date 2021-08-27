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Diyarbakır’da ilginç tedavi yöntemi! Yakınları hastane bahçesine gömmek istediler

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 27.08.2021 Güncelleme Tarihi: 27.08.2021
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Diyarbakır’da ilginç tedavi yöntemi! Yakınları hastane bahçesine gömmek istediler

Diyarbakır’da elektrik akımına kapılarakve hastaneye kaldırılan Yusran Kaya'nın (33), ailesi tedaviyi kabul etmedi. Vücuttaki akımı alması için Kaya'yı hastanenin bahçesinde toprağa gömerek tedavi etmek isteyen yakınları, şikayet üzerine Kaya’yı yanına hastaneden alarak ayrıldı.

Olay, öğle sularında merkez Yenişehir ilçesindeki Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi'nde meydana geldi.

Elektrik akımına kapılan 33 yaşındaki Yusran Kaya yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Acil servisi götürülen Yusran Kaya'ya müdahale edilirken, yakınları engel oldu.

Kaya'nın vücudunun büyük kısmınn toprağa gömülmesiyle vücuttaki elektrik akımından kurtulacağını düşünen yakınları, sağlık personelinin uğraşlarına rağmen imza karşılığında sorumluluğu üstlenip hastayı bahçeye çıkardı.



ÇUKUR KAZDILAR

Sedyeyle dışarıya çıkarılan Kaya, yakınları tarafından hastane bahçesine kazılan toprağa gömülmek istendi. Durumun fark edilmesi üzerine polise ihbarda bulunuldu. Kısa sürede çok sayıda polisin geldiği hastane bahçesinde gerginlik yaşandı.

Kaya ailesinin yakınları ile güvenlik güçleri arasındaki arbede cep telefonu kamerasına da yansıdı.

GÖMMEK İSTEDİLER

Kaya ailesi iddiaya göre, akıma kapılan kızın vücudundaki elektriği almak için toprağa gömmek istedi.

Güvenlik güçlerinin engellemesinin ardından yakınları, Yusran Kaya ile hastaneden ayrıldı.

Hastane bahçesinde kazılan alan ise daha sonra görevliler tarafından kapatıldı.

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