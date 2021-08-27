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Son dakika: Boğaz'a girerken arızalanan gemi Ahırkapı'ya demirletildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.08.2021
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Son dakika: Boğaz’a girerken arızalanan gemi Ahırkapı’ya demirletildi

Son dakika haberine göre İstanbul Boğazı'na girerken arızalanan konteyner gemisi, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından müdahale edilerek Ahırkapı açıklarına  demirletildi.

Kocaeli'den Romanya'ya ilerleyen 90 metre boyundaki My Efekan 1 adlı demir yüklü konteyner gemisi İstanbul Boğazı girişinde arızalandı. Makine arızası yaşayan gemiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün Kurtarma-12 römorkörü ile müdahale edildi.
Gemi yedeklenerek Ahırkapı açıklarına demirletildi.

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