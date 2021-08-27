Bartın’daki kazada bir kişi yanarak can verdi

Doğukan Gündoğan'ın tatil için Bartın'ın Karahüseyinli köyüne akrabalarının yanına tatile geldiği, ailesinin İstanbul'da yaşadığı öğrenildi.

Yangını yoldan geçerken, kaza yerindeki yangını gören Fuat Kapsız, "Ben yol kenarındaki kulübelerin yandığını sandım. Sonra otomobilden inenleri gördüm, hemen 112'yi ve itfaiye ekiplerini aradım. O sırada itfaiyede buradan geçerken, müdahale etti. Zaten fazla da yaklaşamadık. Otomobilde patlamalar oluyordu" ödedi.