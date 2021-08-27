Malatya’da ambulans ve otomobil çarpıştı: Yaralılar var!

Kaza, akşam sularında İnönü Mahallesi'nde gerçekleşti. İhsan Emre Zengin hakimiyetindeki 44 EJ 495 plakalı ambulans, karşı istikametten gelen Hamdi Bal'ın kontrolündeki 44 ACS 472 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpışmanın ardından ambulans devrilirken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri gönderildi.