Malatya'da ambulans ve otomobil çarpıştı: Yaralılar var!
YAŞAM DHA
Malatya’da, ambulans ile otomobilin çarpıştı. Kaza sonucunda 4'ü sağlık çalışanı olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırıldı.
Kaza, akşam sularında İnönü Mahallesi'nde gerçekleşti. İhsan Emre Zengin hakimiyetindeki 44 EJ 495 plakalı ambulans, karşı istikametten gelen Hamdi Bal'ın kontrolündeki 44 ACS 472 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpışmanın ardından ambulans devrilirken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri gönderildi.
Kazada, ambulansta olan Turan Canşen, İhsan Emre Zengin, Selvi Binali, Halil Doğan ve araçtaki Hamdi Bal ile Burak Karakuş yaralandı.
Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin akabinde ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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