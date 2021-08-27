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Aynı aileden 3 kişi 3 gün içinde koronavirüsten hayatını kaybetti

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 27.08.2021 Güncelleme Tarihi: 27.08.2021
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Aynı aileden 3 kişi 3 gün içinde koronavirüsten hayatını kaybetti

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde Mustafa Altıntaş (35) ve annesi Hamide Altıntaş (67) ve anneannesi Ayşe Yılmaz (84), 3 gün içerisinde koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Aile bireylerinin aşı olmadıkları ortaya çıktı.

Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa Altıntaş ve annesi Hamide Altıntaş ve anneannesi Ayşe Yılmaz, hastalanınca hastaneye başvurdu. Ailenin koronavirüs testleri pozitif sonuç verdi. Sağlık durumu kötüleşen Ayşe Yılmaz, hastanede yoğun bakıma kaldırıldı fakat yapılan bütün müdahalelere rağmen 24 Ağustos'ta yaşamını yitirdi.

Durumları giderek kötüleşince hastaneye kaldırılan Hamide Altıntaş 25 Ağustos tarihinde, oğlu Mustafa Altıntaş ise 26 Ağustos tarihinde yaşamını yitirdi. Ölen 3 kişi, köylerinde defnedildi.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, hayatını kaybeden ailenin aşılarını olmadıklarını söyledi.

Bu arada, ailenin bir takım fertlerinin de de koronavirüs karantinasında olduğu belirtildi.

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