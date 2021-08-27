Konservenin püf noktaları neler? |Konserve nasıl yapılır?
Mevsiminde üretilen domatesin kış boyunca tüketilmesi için konserveler yapılmaya başlandı. Peki hem lezzetli ve pratik hem de sağlıklı konserveler nasıl hazırlanmalı? İşte sağlıklı konservenin püf noktaları.
Kış aylarına çok az bir zaman kala evlerde de hazırlıkları başladı. Domatesin kış mevsimi boyunca lezzetle tüketilmesi için hanımlar kollarını sıvadı. Peki konserve nasıl yapılır? Konserve yapmanın püf noktaları neler? İşin erbabı Selma Hanım A Haber ekranlarında püf noktaları anlattı.
KONSERVE YAPILACAK SEBZELER NASIL KESİLİR?
Sebzeler küçük küçük kesilir. Tavaya yağ ısındıktan sonra biberler konur. Biberler solana kadar kavrulur. Biberler solduktan sonra domates eklenir. Domatesleri çok kaynatmadan tuz eklenir ve altı kapatılır.
HAZIRLANAN SOS SICAKKEN KAVANOZA KONULUR MU?
Hazırlanan sos sıcak sıcak kavanozlara konup hemen kapağı kapatılır. Burada önemli olan orada sıkıca tutunup sosun bozulmamasıdır.
KONSERVELER NEREDE SAKLANIR?
Güneş almayan bir yerde saklamak gerekir.
KONSERVELERİ NE KADAR SÜRE KULLANILIR?
Yaklaşık 6 altı kadar yeni yapmış gibi taze taze kullanılır.
NASIL KONSERVE YAPILIR?
Konservenin kapağını sıkıca kapattıktan sonra ters çevrilir.
KONSERVE YAPMANIN PÜF NOKTASI
Konserveleri bulaşık makinasına atıp kaynar suda yıkayarak konservenin kapağını sıkıca çektirebiliriz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- DSİ işçi alımı başvuru şartları nelerdir? DSİ işçi alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? İŞKUR ile başvurular...
- Masumlar Apartmanı turnayı gözünden vurdu! Dengeleri değiştirecek isim geliyor! Yeni sezon öncesi...
- Üniversiteler ne zaman açılacak? Kocaeli, Ege, Uludağ Üniversitesi açılma tarihi belli oldu mu?
- YKS tercih sonuçları bu hafta mı açıklanacak? YKS sonuçları hafta içi açıklanır mı?
- Dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak? EDHO, Arka Sokaklar, Kuruluş Osman yeni sezon tarihi belli mi?
- SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı hepsini kapsıyor! Son dakika ikinci aylık fırsatı! En düşük 750 lira...
- ÖTV indirimi sonrasında fiyatlar tepetaklak! Değişim rüzgarı başladı! Fiat, Renault, Toyota ve Peugeot fiyatları...
- Aşk 101 hayranlarına müjde: Gemileri yaktı! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix yeni sezon...
- Bekçi alımı için kritik takvim: Bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illere, şehirlere yapılacak?
- KYK başvuruları için kritik tarih... KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt başvuruları başladı mı?
- MEB son dakika: Formasyon geri mi geldi? Pedagojik formasyon başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir?
- 1,2,3. ve 6,7,8. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler için okullar hangi tarihte açılıyor?