Konservenin püf noktaları neler? |Konserve nasıl yapılır?

Kış aylarına çok az bir zaman kala evlerde de hazırlıkları başladı. Domatesin kış mevsimi boyunca lezzetle tüketilmesi için hanımlar kollarını sıvadı. Peki konserve nasıl yapılır? Konserve yapmanın püf noktaları neler? İşin erbabı Selma Hanım A Haber ekranlarında püf noktaları anlattı.