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Konservenin püf noktaları neler? |Konserve nasıl yapılır?

YAŞAM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 27.08.2021 Güncelleme Tarihi: 27.08.2021
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Konservenin püf noktaları neler? |Konserve nasıl yapılır?

Mevsiminde üretilen domatesin kış boyunca tüketilmesi için konserveler yapılmaya başlandı. Peki hem lezzetli ve pratik hem de sağlıklı konserveler nasıl hazırlanmalı? İşte sağlıklı konservenin püf noktaları.

Kış aylarına çok az bir zaman kala evlerde de hazırlıkları başladı. Domatesin kış mevsimi boyunca lezzetle tüketilmesi için hanımlar kollarını sıvadı. Peki konserve nasıl yapılır? Konserve yapmanın püf noktaları neler? İşin erbabı Selma Hanım A Haber ekranlarında püf noktaları anlattı.

KONSERVE YAPILACAK SEBZELER NASIL KESİLİR?

Sebzeler küçük küçük kesilir. Tavaya yağ ısındıktan sonra biberler konur. Biberler solana kadar kavrulur. Biberler solduktan sonra domates eklenir. Domatesleri çok kaynatmadan tuz eklenir ve altı kapatılır.

HAZIRLANAN SOS SICAKKEN KAVANOZA KONULUR MU?

Hazırlanan sos sıcak sıcak kavanozlara konup hemen kapağı kapatılır. Burada önemli olan orada sıkıca tutunup sosun bozulmamasıdır.

KONSERVELER NEREDE SAKLANIR?

Güneş almayan bir yerde saklamak gerekir.

KONSERVELERİ NE KADAR SÜRE KULLANILIR?

Yaklaşık 6 altı kadar yeni yapmış gibi taze taze kullanılır.

NASIL KONSERVE YAPILIR?

Konservenin kapağını sıkıca kapattıktan sonra ters çevrilir.

KONSERVE YAPMANIN PÜF NOKTASI

Konserveleri bulaşık makinasına atıp kaynar suda yıkayarak konservenin kapağını sıkıca çektirebiliriz.

Konservenin püf noktaları neler? KONSERVENİN PÜF NOKTALARI NELER?
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