Çöpten 40 bin kişinin elektriğini ürettiler
Sakarya Büyükşehir Belediyesi hizmete aldığı SEKAY ile 2021’in ilk 6 ayında 40 bin kişinin elektriğini çöpten üretti. Bin 937 ağacın dikimine eş değer elektrik üretiminin yanı sıra karbon emisyonu salınımı da asgari seviyelere çekildi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi atıkların bertarafı için hayata geçirdiği SEKAY projesi ile çöpten elektrik enerjisi üretiyor.
Çevreyi korumak, atıklardan ürettiği enerjiyle ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla inşa edilen ve bölgenin en büyük çevre projesi olan Sakarya Entegre Katı Atık Yönetimi ile 2021 yılının ilk ayında 31 milyon 798 bin 915 kWh elektrik enerjisi üreten Büyükşehir Belediyesi, doğanın gücüyle üretim kültürünü yaygınlaştırmak için de çalışmalarını sürdürüyor.
40 BİN KİŞİNİN ELEKTRİĞİ SEKAY'DAN
İnsanı merkeze alan bir anlayışla hareket eden, çevre projeleriyle ülkenin örnek gösterilen şehirlerinden biri olan Büyükşehir Belediyesi, SEKAY projesi ile 2021 yılının ilk 6 ayında yaklaşık 40 bin kişinin meskenlerde tükettiği elektriği üretti. Katı Atık Depolama Sahasında 14,04 MW/h üretim kapasitesine sahip sistemle geri dönüşüme kazandırılan 1 milyon 413 bin 230 kilogram atık ile üretilen 31 milyon 798 bin 915 kWh elektrik enerjisi çöpten karşılanmış oldu. 1937 ağacın dikimine eş değer olan üretim aynı zamanda doğaya karbon emisyonunun karışması da asgari seviyelere çekildi.
GES VE HES'LERLE ENERJİ ÜRETİMİ
Çevre hassasiyetini ön planda tutan Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir enerji kaynakları üretimi ile milli enerji politikalarına da tam destek sağlıyor. Karaman bölgesinde kurulumuna başlanan Güneş Enerji Santrallerinin yanı sıra HES'lerle de enerji üretiminin devam ettiği biliniyor.
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