Çöpten 40 bin kişinin elektriğini ürettiler





40 BİN KİŞİNİN ELEKTRİĞİ SEKAY'DAN

İnsanı merkeze alan bir anlayışla hareket eden, çevre projeleriyle ülkenin örnek gösterilen şehirlerinden biri olan Büyükşehir Belediyesi, SEKAY projesi ile 2021 yılının ilk 6 ayında yaklaşık 40 bin kişinin meskenlerde tükettiği elektriği üretti. Katı Atık Depolama Sahasında 14,04 MW/h üretim kapasitesine sahip sistemle geri dönüşüme kazandırılan 1 milyon 413 bin 230 kilogram atık ile üretilen 31 milyon 798 bin 915 kWh elektrik enerjisi çöpten karşılanmış oldu. 1937 ağacın dikimine eş değer olan üretim aynı zamanda doğaya karbon emisyonunun karışması da asgari seviyelere çekildi.