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İnegöl'de 2 araç çarpıştı: 2 yaralı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 27.08.2021 Güncelleme Tarihi: 27.08.2021
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İnegöl’de 2 araç çarpıştı: 2 yaralı

Bursa İnegöl’de gerçekleşen trafik kazasında 2 araç çarpıştı. Kaza sonucunda 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken emniyet güçleri kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaza Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde gerçekleşti.

İnegöl'den Bursa yönüne seyir halinde olan şoför Mücahid Yıldırım (23) hakimiyetindeki 16 ZL 524 plakalı araç kontrolden çıkarak önünde hareket halinde olan sürücü Mehtap Kara (26) hakimiyetindeki 11 AAN 458 plakalı araca arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobiller savruldu. Kaza sonucu 16 ZL 524 plakalı aracın sürücüsü ile aynı araçtaki 22 yaşındaki yolcu Ergin Tosun ağır yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Emniyet kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

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