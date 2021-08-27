30 Ağustos Zafer Bayramında hangi yollar kapalı? Ankara Valiliğinden son dakika açıklaması
Ankara Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamasında 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında kapatılacak yolların listesini açıkladı. Açıklamada yolların açılış ve kapanış saatlerine de yer verildi.
Ankara Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında araç trafiğine kapatılacak yolları açıkladı.
VALİLİK KAPANACAK YOLLARI AÇIKLADI
Ankara Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında, Anıtkabir'de ve TBMM tören alanından Ulus Eski TBMM Binası'na kadar olan güzergâhlarda resmigeçit töreni düzenlenecektir. Söz konusu etkinlikler ile ilgili olarak 29 Ağustos 2021 Pazar günü saat 23.00'ten itibaren Atatürk Bulvarı (Kuğulu Kavşağı-Ulus Meydanı arası) Ulus gidiş istikametine göre tek şeritli olarak çalıştırılacaktır" denildi.
Açıklamanın devamı şu şekilde:
"30 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 06.00'dan itibaren; Dikmen Caddesi (Genelkurmay Kavşağı-Çetin Emeç Bulvarı kesişimi arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar, İsmet İnönü Bulvarı (Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi kesişimi-Akay Kavşağı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar, Atatürk Bulvarı (Kuğulu Kavşağı-Ulus Meydanı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar, İstanbul Caddesi-Kazım Karabekir Caddesi kesişimi ile İstiklal Caddesi-Atatürk Bulvarı kesişimi arası açılan tüm cadde ve sokaklar, Cumhuriyet Caddesi (Ulus Meydanı-Gar Kavşağı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar, Çankırı Caddesi (tüm cadde boyunca) ile açılan tüm cadde ve sokaklar, GMK Bulvarı (15 Temmuz Kızılay Millî İrade Meydanı-Anadolu Meydanı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar, Ziya Gökalp Caddesi (15 Temmuz Kızılay Millî İrade Meydanı-Kolej Meydanı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar, Millî Müdafaa Caddesi (Genelkurmay Kavşağı-GMK arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü olarak, Kazım Karabekir Caddesi (Celal Bayar Bulvarı'na çıkış yan varyantları-Anadolu Meydanı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar (İhtiyaç duyulması hâlinde), Dögol Caddesi (Beşevler Kavşağı-Anadolu Meydanı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Anıt Caddesi, Spor Park Sokak, açılan tüm cadde ve sokaklar; Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile açılan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü olarak programlar sona erene kadar araç trafiğine kapatılacaktır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapanacak yolların durumunu dikkate almaları ve toplu taşım araçlarını kullanmaya özen göstermeleri faydalı olacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Masumlar Apartmanı turnayı gözünden vurdu! Dengeleri değiştirecek isim geliyor! Yeni sezon öncesi...
- Üniversiteler ne zaman açılacak? Kocaeli, Ege, Uludağ Üniversitesi açılma tarihi belli oldu mu?
- YKS tercih sonuçları bu hafta mı açıklanacak? YKS sonuçları hafta içi açıklanır mı?
- Dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak? EDHO, Arka Sokaklar, Kuruluş Osman yeni sezon tarihi belli mi?
- SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı hepsini kapsıyor! Son dakika ikinci aylık fırsatı! En düşük 750 lira...
- ÖTV indirimi sonrasında fiyatlar tepetaklak! Değişim rüzgarı başladı! Fiat, Renault, Toyota ve Peugeot fiyatları...
- Aşk 101 hayranlarına müjde: Gemileri yaktı! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix yeni sezon...
- Bekçi alımı için kritik takvim: Bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illere, şehirlere yapılacak?
- KYK başvuruları için kritik tarih... KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt başvuruları başladı mı?
- MEB son dakika: Formasyon geri mi geldi? Pedagojik formasyon başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir?
- 1,2,3. ve 6,7,8. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler için okullar hangi tarihte açılıyor?
- PMYO 2021 sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Lise mezunu polis alımı sınavı ne zaman yapılacak?