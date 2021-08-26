Denizli'de arkadaşını öldüren kişi intihar etti
Denizli'nin Asmalıevler Mahallesi'nde bir evden gelen silah sesleri sonrasında ekipler bölgeye sevk edildi. Eve giren polis ve sağlık ekipleri 2 gencin cansız bedenini buldu. Yapılan ilk incelemede Okan Oruç'un ev arkadaşı Ömer Erbay'a ateş ettikten sonra aynı silahla yaşamına son verdiği tespit edildi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ev arkadaşını tabanca ile öldüren kişi, yaşamına son verdi.
Alınan bilgiye göre, Asmalıevler Mahallesi'nde bir evden silah seslerinin geldiğini duyanlar 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu.
Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, kapının açılmaması üzerine itfaiye yardımıyla girdikleri apart dairede Okan Oruç (33) ile Ömer Erbay'ı (29) yerde hareketsiz buldu.
Sağlık görevlileri, silahla vurulan Oruç ve Erbay'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, yapılan ilk incelemede Oruç'un ev arkadaşı Erbay'a ateş ettikten sonra aynı silahla yaşamına son verdiği tespit edildi.
İncelemelerin ardından Oruç ve Erbay'ın cenazeleri, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olay öncesi evde iki arkadaşın kavga ettiği, Oruç'un ev arkadaşına ateş ettikten sonra yakınlarına intihar edeceğine ilişkin mesaj attığı öğrenildi.
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