Meteoroloji'den çok sayıda ile son dakika sağanak yağış uyarısı! İstanbul Ankara İzmir'de bu hafta hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika paylaşımında 5 günlük hava tahmin raporu güncellendi. Haritalarda yurdun batı kesiminde sağanak yağışın etkili olacağı görüldü. Başta İstanbul olmak üzere Marmara bölgesinde etkili olacak olan sağanak yağışın 2-3 gün sürmesi bekleniyor. Peki hangi illerde yağış olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde çok sayıda ile yönelik yüksek sıcaklık uyarısı yapılırken, yayınlanan 5 günlük hava durumu tahmininde başta İstanbul olmak üzere Marmara bölgesinde çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı görüldü.
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YÜKSEK SICAKLIK UYARISI YAPILDI
Hava sıcaklıklarının 26.08.2021 Perşembe gününden itibaren Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde artarak mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir.
İSTANBUL 33 DERECEYİ GÖRECEK
Günün en yüksek hava sıcaklıklarının ; İstanbul'da 31-33, Ankara'da 34-37, İzmir'de 34-35, Samsun'da 29-31, Rize'de 28-31, Konya'da 34-36, Kayseri'de 36-39, Kahramanmaraş'da 38-41, Erzurum'da 29-33, Elazığ'da 37-41, Diyarbakır'da 39-42, Gaziantep'te 36-40 dereceler civarında seyredeceği tahmin edilmektedir.
Önümüzdeki hafta ortasına kadar etkisini sürdürmesi beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle, öğle saatlerinde (11 ile 16 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.
5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
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