Meteoroloji’den çok sayıda ile son dakika sağanak yağış uyarısı! İstanbul Ankara İzmir’de bu hafta hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde çok sayıda ile yönelik yüksek sıcaklık uyarısı yapılırken, yayınlanan 5 günlük hava durumu tahmininde başta İstanbul olmak üzere Marmara bölgesinde çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı görüldü.

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