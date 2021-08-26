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Fatih'te 4 katlı binada yangın çıktı! Alevler tüm binayı sardı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 26.08.2021
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Fatih’te 4 katlı binada yangın çıktı! Alevler tüm binayı sardı

İstanbul Fatih’te 4 katlı bir binanın bodrum katındaki ev alev alev yandı. Apartmanda yaşayanların tahliye edildiği yangında yaralanma ya da can kaybı olmadı.

Yangın, İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Sümbül Efendi Mahallesi'nde saat 17.00 sularında gerçekleşti.

BODRUM KATTAN 4. KATA KADAR ÇIKTI

İddiaya göre, 4 katlı bir binanın bodrum katındaki evden henüz tespit edilemeyen bir sebepten alevler yükselmeye başladı.

Yangının fark edilmesinin ardından binada yaşayanlar hemen tahliye edildi.

Bodrum kattan çıkan dumanlar binanın dördüncü katına kadar ulaştı.

Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan eve müdahale ederek yangını daha fazla büyümeden kontrol altına aldı.

Emniyet güçleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangının çıkış nedeni itfaiye raporunun ardından belli olacak.



"ALT KATTAN PATLAMALAR GELİYORDU"

Olayla ilgili bilgi veren mahalle sakini Rıdvan Bulgan, "Bize haber geldi. Ben de yan dairede oturuyorum evden çıktığımızda alt kattan patlamalar geliyordu. İtfaiye ile hortumu açtık. Camları kırdık. O şekilde müdahale ettik. Binanın dış görünüşünde komple hasar var. Biri elektrikten diyor. Biri tüpten diyor. Benim akrabamın evi" dedi.

Fatih’te yangın FATİH'TE YANGIN

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