Fatih’te 4 katlı binada yangın çıktı! Alevler tüm binayı sardı





"ALT KATTAN PATLAMALAR GELİYORDU"

Olayla ilgili bilgi veren mahalle sakini Rıdvan Bulgan, "Bize haber geldi. Ben de yan dairede oturuyorum evden çıktığımızda alt kattan patlamalar geliyordu. İtfaiye ile hortumu açtık. Camları kırdık. O şekilde müdahale ettik. Binanın dış görünüşünde komple hasar var. Biri elektrikten diyor. Biri tüpten diyor. Benim akrabamın evi" dedi.