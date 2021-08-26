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Küçükçekmece’de bir araç trafik ışıklarına çarptı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 26.08.2021
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Küçükçekmece’de bir araç trafik ışıklarına çarptı

İstanbul Küçükçekmece’de trafik kazası yaşandı. Bir aracın sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik ışıklarına çarpıp takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sularında Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 RV 0391 plakalı Peugeot 306 marka ve modelli araç daha bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak yol kenarındaki trafik ışığının direğine çarparak takla attı.

Kazanın etkisiyle yerinden sökülen trafik ışığının direği hemen hemen 10 metre sürüklendi. Kaza sonucunda, araç içinde bulunan 2 kişi yaralı olarak kurtuldu.

Yaralılar kaza yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Trafik polisleri kazaya ilişkin tutanak tutarken, kazaya karışan araç çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

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