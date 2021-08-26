Küçükçekmece’de bir araç trafik ışıklarına çarptı

Kaza, saat 20.30 sularında Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 RV 0391 plakalı Peugeot 306 marka ve modelli araç daha bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak yol kenarındaki trafik ışığının direğine çarparak takla attı.