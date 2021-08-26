Düzce'deki yangın kontrol altına alındı: 2 işletme kullanılamaz hale geldi
Düzce Akçakoca’da bir kafede çıkan yangın, bölge sakinlerini korkuttu. Denize sıfır konumundaki kafede başlayıp, bitişiğindeki restorana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucunda güçlükle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle işletmeler kullanılamaz duruma geldi.
Yangın, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Çınar Caddesi üzerinde denize sıfır olan bir kafede henüz tespit edilemeyen bir sebeple yangın çıktı.
ÇEVRE İLLERDEN TAKVİYE
Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye giden Akçakoca Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, yakın bölgelerden de takviye talep edildi.
Yangının, denize sıfır 4 iş yerine de sirayet etmemesi için Sahil Güvenlik Komutanlığından da takviye yangın söndürme ekibi istendi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Akçakoca ilçesinde denize sıfır konumundaki kafede başlayıp, bitişiğindeki restorana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucunda güçlükle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle işletmeler kullanılamaz duruma geldi.
Çıkış sebebi henüz tespit edilemeyen yangın, kısa sürede denize sıfır konumda bulunan ahşap yapı kafeyi küle çevirdi. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı yangın söndürme ekibi ile Akçakoca Belediyesi gezi teknesi ekibi de müdahale etti.
2 İŞLETME KULLANILAMAZ HALE GELDİ
İki işletmede de etkili olan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmalarının ardından, diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle 2 işletme ve belediyenin halk terası kullanılamaz hale geldi.
Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.
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