Düzce’deki yangın kontrol altına alındı: 2 işletme kullanılamaz hale geldi

Yangının, denize sıfır 4 iş yerine de sirayet etmemesi için Sahil Güvenlik Komutanlığından da takviye yangın söndürme ekibi istendi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Akçakoca ilçesinde denize sıfır konumundaki kafede başlayıp, bitişiğindeki restorana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucunda güçlükle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle işletmeler kullanılamaz duruma geldi.

Çıkış sebebi henüz tespit edilemeyen yangın, kısa sürede denize sıfır konumda bulunan ahşap yapı kafeyi küle çevirdi. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı yangın söndürme ekibi ile Akçakoca Belediyesi gezi teknesi ekibi de müdahale etti.

2 İŞLETME KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İki işletmede de etkili olan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmalarının ardından, diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle 2 işletme ve belediyenin halk terası kullanılamaz hale geldi.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.