Bursa’da ehliyetsiz araç kullanan sürücü: 1 ay öncede kaza yaptım yapma abi
Bursa İnegöl’de emniyet güçleri tarafından yapılan denetim uygulamasında durdurulan ehliyetsiz şoför Doğuş E. (28) polislere "1 ay öncede kaza yaptım abi. Yapma abi” ifadeleriyle, hakkında işlem yapılmaması hususunda talep geldi. Muayenesinin olmadığı ortaya çıkan kamyonet trafikten men edilirken Doğuş E.’ye 3 bin 457 lira ceza kesildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde denetim yapan emniyet güçleri, Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde trafik kontrol yaptı. Yapılan denetimde polisler, farlarının yanmamasından kuşkulandıkları 16 PS 680 plakalı kamyoneti durdurdu.
"KURBAN OLAYIM YAPMA, AYAĞINI ÖPEYİM"
Yapılan kontrol sonucu sürücü Doğuş E.'nin ehliyetinin olmadığı ve aracın muayenesinin eksik olduğu ortaya çıktı.
Doğuş E., kendisine ceza yazmak isteyen emniyet güçlerine "Kurban olayım yapma, ayağını öpeyim. Ara sokakta park edip gideceğim. 1 ay öncede kaza yaptım abi. Yapma abi" sözleriyle uzun süre direndi.
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