Bursa’da ehliyetsiz araç kullanan sürücü: 1 ay öncede kaza yaptım yapma abi





Sürücü Doğuş E.'ye ehliyetsiz olduğu için 2 bin 699 TL, aracın muayenesi eksik olduğu için 614 TL ve aracın farları yanmadığı için 144 TL cezai işlem uygulanırken, araç trafikten men edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN