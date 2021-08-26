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İzmir açıklarında 191 sığınmacı yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.08.2021
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İzmir açıklarında 191 sığınmacı yakalandı

Son dakika haberleri... İzmir'in Urla ve Çeşme ilçesi açıklarında 191 sığınmacı yakalandı, 23 sığınmacı kurtarıldı.

Urla açıklarında görevli Sahil Güvenlik botları tarafından tespit edilen balıkçı teknesi durduruldu. Teknedeki 191 sığınmacı yakalandı.

Çeşme ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can salı içerisindeki 23 sığınmacıyı kurtardı.

Toplam 214 sığınmacı, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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