Erzurum’da freni boşalan minibüs dehşet saçtı! Yaralı var

MARKET DUVARINA SIKIŞTI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Hafif yaralanan B.Y. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, itfaiye ekipleri otobüsü vinç yardımıyla sıkıştığı market duvarından büyük çabalar sonucu çıkardı.

Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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