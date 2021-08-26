Gurbetçiden Bakan Karaismailoğlu’na: “Avrupa’da da hala su yok elektrik yok ama burada su, ekmeğimiz evlerimize kadar geldi”

"BURADAKİ BU İLGİ BENİM GÖZLERİMİ YAŞARTTI"

Gurbetçi vatandaş Adil Karaismailoğlu'na sel ardından yapılan çalışmalar için teşekkürlerini belirterek, "Ben yurt dışından gelen bir vatandaşım. Orada da sel oldu. Ama buradaki bu ilgi benim gözlerimi yaşarttı. Gerçekten hala konuşurken bile, çok iyiydiniz. Allah hiçbirinizi başımızdan eksik etmesin. Ben orada da yaşıyorum. Akşam dinledim haberlerde hala su yok, elektrik yok. Ama burada su evlerimize kadar geldi. Ekmeğimiz geldi köyümüze de aynı şekilde. Allah başımızdan eksik etmesin. Kılıçlarınız keskin olsun" şeklinde konuştu.