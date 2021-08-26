Muğla’da cani evlat annesini bıçaklayarak öldürdü

Datça Mahallesi Hızırşah Yolu üzerinde bulunan evlerinde 29 yaşındaki H.O.P. ve 54 yaşındaki annesi A.P. arasında, henüz belirlenemeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın kısa süre içerisinde kavgaya dönüşmesi üzerine H.O.P. annesini vücudunun pek çok yerinden bıçakladı.