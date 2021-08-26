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Muğla'da cani evlat annesini bıçaklayarak öldürdü

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 26.08.2021
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Muğla’da cani evlat annesini bıçaklayarak öldürdü

Muğla'nın Datça ilçesinde 29 yaşındaki cani evlat, tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü. Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Datça Mahallesi Hızırşah Yolu üzerinde bulunan evlerinde 29 yaşındaki H.O.P. ve 54 yaşındaki annesi A.P. arasında, henüz belirlenemeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın kısa süre içerisinde kavgaya dönüşmesi üzerine H.O.P. annesini vücudunun pek çok yerinden bıçakladı.

KOMŞULAR İHBAR ETTİ

Sesleri duyan komşuların ihbarının ardından olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri, A.P'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Zanlı, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

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