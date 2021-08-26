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Kütahya'da yüksek gerilim hattına çarpan kuş yangın çıkarttı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 26.08.2021
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Kütahya’da yüksek gerilim hattına çarpan kuş yangın çıkarttı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Üçhüyük köyünde bir kuşun yüksek gerilim hattına çarpması sonucu yangın meydana geldi. Yangında 1 dekar meyve bahçesi zarar gördü.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Üçhüyük köyünde meydana gelen yangında bir dekar meyve bahçesi zarar gördü.

Yangın hakkında açıklama yapan Üçhüyük Muhtarı Ahmet Gülpınar, ''Yangın geniş bir alanda etkili oldu. Köylümüz yangın söndürme tankeri ve traktörlerle acil müdahalede bulundu. 1 saatte yangını kontrol altına aldık. Ancak yangında İsmail Kaplan isimli vatandaşımızın meyve bahçesi büyük zarar gördü. 10 yıldır büyütmeye çalıştığı ceviz ve elma ağaçları ve sulama boruları yandı." dedi.

Muhtar Gülpınar, "Jandarma tarafından yapılan araştırmada yüksek gerilim hattına çarpan kuş yüzünden yangın çıktığı tespit edildi. Köyümüze geçmiş olsun'' ifadelerini kullandı.

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