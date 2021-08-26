Kütahya’da yüksek gerilim hattına çarpan kuş yangın çıkarttı

Yangın hakkında açıklama yapan Üçhüyük Muhtarı Ahmet Gülpınar, ''Yangın geniş bir alanda etkili oldu. Köylümüz yangın söndürme tankeri ve traktörlerle acil müdahalede bulundu. 1 saatte yangını kontrol altına aldık. Ancak yangında İsmail Kaplan isimli vatandaşımızın meyve bahçesi büyük zarar gördü. 10 yıldır büyütmeye çalıştığı ceviz ve elma ağaçları ve sulama boruları yandı." dedi.