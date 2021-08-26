Cihan Tükel kimdir? Aslen nerelidir?

Simge, Ayşegül Aldinç, Burak Kut, Oğuzhan Koç, Ziynet Sali, Nukhet Duru, İzel ve Yonca Evcimik için menajerlik ve booking office olarak çalışmalarını yaptı.

Cihan Tükel, halen 2015 yılında Fatih Çoban ile birlikte kurmuş olduğu Eventpartners Organizasyon & Booking firmasında şirket sahibi olarak devam etmekte, çok başarılı organizasyonlara imza atmaktadır.