Cihan Tükel kimdir? Aslen nerelidir?
Cihan Tükel, 1987 yılında İzmir’de dünyaya geldi. İzmir Anadolu kız Lisesi'nden mezun oldu. Celal Bayar Üniversitesi'nde Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Futbol Antrenörlüğü Fakültesi'ni tamamladı. Henüz 16 yaşındayken kurumsal bir firmada Event Menajerlik yapmaya başladı ve sanatçıların konserlerini organize etmek üzere faaliyetlere başladı.
Simge, Ayşegül Aldinç, Burak Kut, Oğuzhan Koç, Ziynet Sali, Nukhet Duru, İzel ve Yonca Evcimik için menajerlik ve booking office olarak çalışmalarını yaptı.
Cihan Tükel, halen 2015 yılında Fatih Çoban ile birlikte kurmuş olduğu Eventpartners Organizasyon & Booking firmasında şirket sahibi olarak devam etmekte, çok başarılı organizasyonlara imza atmaktadır.