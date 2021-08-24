Edirne’deki yangında binlerce arı telef oldu

Yangına Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangın yoğun uğraşlar sonucu ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Hemen hemen 50 kovanda binlerce arının olduğu yangınla ilgili incelemede bulunan jandarma ekipleri, yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattı.

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