Kahramanmaraş’ta feci kaza: 9 yaşındaki Zehra hayatını kaybetti

Kaza sonucunda Nadir Örten ile kızı Zehra Nur Örten yaralandı. İhbarla olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan Zehra Nur Örten, ilk müdahalesinin akabinde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi, fakat doktorların tüm müdahalesine kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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