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Kahramanmaraş'ta feci kaza: 9 yaşındaki Zehra hayatını kaybetti

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 24.08.2021 Güncelleme Tarihi: 24.08.2021
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Kahramanmaraş’ta feci kaza: 9 yaşındaki Zehra hayatını kaybetti

Kahramanmaraş Göksun’da aracın şarampole devrilmesi sonucu gerçekleşen elim kaza sonucunda Afrin Koordinatör Emniyet Müdürü Nadir Örten'in kızı 9 yaşındaki Zehra Nur Örten yaşamını yitirdi.

Feci kaza, akşam saatlerinde Kahramanmaraş-Kayseri Karayolu'nun Tahirbey mevkiinde gerçekleşti. İddiaya göre Göksun'dan Kayseri'ye giden Afrin Koordinatör Emniyet Müdürü Nadir Örten'in eşi Nadide Örten hakimiyetindeki 06 DV 5556 plakalı araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kaza sonucunda Nadir Örten ile kızı Zehra Nur Örten yaralandı. İhbarla olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan Zehra Nur Örten, ilk müdahalesinin akabinde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi, fakat doktorların tüm müdahalesine kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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