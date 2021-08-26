Başarısı ülke sınırlarını aşan ünlü saç tasarımcısı Güney Aslan’dan bakım sırları

Ünlü saç tasarımcısı 2021 Sonbahar trendlerini A Haber okuyucuları için anlattı.

2021 sonbaharında "Desert Red" adını koyduğumuz yeni bir renkle tanışacaksınız

Sonbaharın yanık tonlarından ilham alarak hazırladığımız, ismini çölde gün batımından alan desert red biz tasarımcılar için sadece yeni bir renk değil. Yaz boyunca tuzlu su, klor, güneş gibi sebeplerle kırılmış, yıpranmış saça ve özellikle saç uçlarına tam bir kurtarıcı çözüm. Desert Red'i anlatırken hanımlar saçlarında bakır parlamaların olmasında biraz korkuyor. Özel pigmentasyon tekniğimizle korkmanızı gerektirecek bir durum yaşanmıyor. Desert Red saçınızı hem dinlendiren hem de yüzünüze sıcaklık katacak özel bir yöntem. Ben önce saç sağlığını düşünen bir tasarımcı olarak gönül rahatlığı ile uygulanabilir bir yöntem olarak tavsiye ediyorum.

Sonbaharda saçlara sakinleştirici bakım şart

Yaz mevsiminin ardından saçlarınızı ağırlaşmış, yıpranmış, nemsiz kalmış hissediyorsanız sakinleştirici bakım aradığınız kurtarıcı uygulama. Profesyoneller tarafından bakım salonlarında uygulanması gereken bu uygulamada keratin içeren özel protein karışımları var. Bu karışımlar saçınıza anında nüfuz ederek saçınızı rahatlatıp, yumuşatıyor, neme doyurup canlılık ve parlaklık kazandırıyor. Sadece mevsim geçişlerinin yarattığı sorunlar için değil ombre, brushlight, lowlight gibi işlemler ile saç renginde değişiklik yapan ya da boyatma sıklığı nedeni ile yorulmuş, fön uygulamaları ile zarar gören saçlara da bu uygulamayı öneriyorum. Bir uyarı yapmak istiyorum. Saç renklendirme işleminden önce sakinleştirici bakımı uygulatın. Böylece saçlarınız tüm teknik işlemlere hazır olur. Saçlarınıza bu bakımla güçlü bir baz oluşturmuş olursunuz.