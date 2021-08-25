Son dakika: Gineli bakanın yeğeninin şüpheli ölümde yeni gelişme! Ameliyat sonrası hayatını kaybetmişti

İstanbul'da özel bir hastanede 'yağ aldırma' (Liposuction) ameliyatı olan Gine Savunma Bakanı'nın yeğeni Simone Bıchara Abibe'nin ölümüne ilişkin savcılık devrede.Olay, Ataşehir'e bağlı Küçükbakkalköy Mahallesi'nde yaşandı.

İddiaya göre Batı Afrika ülkesi Gine'nin Savunma Bakanı'nın yeğeni olan Portekiz uyruklu Simone Bıchara Abibe, anlaşma sağladığı özel bir hastanede yağ aldırma ameliyatı oldu ve aynı hastanede yaşamını yitirdi. Savcılığın talimatı üzerine polis ekipleri tarafından söz konusu hastanede inceleme yapıldı.

İKİNCİ AMELİYATI DA GEÇİRMİŞ

Yaşanan olayın üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan başlatılan soruşturma titizlikle yürürken soruşturma kapsamında yeni bilgiler de ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre Simone Bıchara Abibe 27 Temmuz'da yağ aldırma ameliyatı oldu. Ameliyatın ardından sağlığına kavuşmayı beklerken bağırsak sorunları yaşadı ve ikinci bir operasyona daha alındı. İşte bu operasyondan sonra sorunlar daha da büyüdü, Abibe 11 Ağustos günü hayatını kaybetti.

ŞÜPHELER 6 DOKTOR ÜZERİNDE

Olayın ardından Simone Bıchara Abibe'nin eşi şikayetçi oldu. Savcılık Abibe'nin tüm tedavi evraklarını hastaneden istedi. Hem yağ aldırma hem de bağırsak ameliyatına giren doktorlar soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla yer aldı. 2 ayrı ameliyattan 6 doktorun şüpheli sıfatıyla yer aldığı dosyada savcılık doktorların kusurunun olup olmadığına dair Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istedi. 5 doktorun ifade verdiği dosyada doktorların şüpheli ölüme ilişkin kabahatlerinin olmadığını söylediği öğrenilirken, Abibe'nin şüpheli ölümünü aydınlatacağı düşünülen otopsi raporu bekleniyor.