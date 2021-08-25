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Samsun’da yayaya çarpmak istemeyen sürücü frene basınca takla attı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.08.2021
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Samsun’da yayaya çarpmak istemeyen sürücü frene basınca takla attı

Samsun Bafra’da yayaya çarpmak istemeyen sürücü aniden frene bastı. İlyas Şamil Ayfer hakimiyetindeki aracın önce yayaya, ardından da yolun kenarındaki taşa çarpmasıyla takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Bafra ilçesindeki Türbe Mahallesi yolunda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Bafra yönünden Türbe'ye doğru hareket halinde olan İlyas Şamil Ayfer hakimiyetindeki 55 NA 370 plakalı araç, Türbe Mahallesi girişinde yolda karşıdan karıya karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Bayram Demir'e çarpmamak için frene basarak direksiyon kontrolünü kaybetti.

Önce yayaya çarpan araç ardından yolun solundaki büyük taş parçasına çarparak takla attı. Kazada yaralanan araç sürücüsü İlyas Şamil Ayfer ile yaya Bayram Demir olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ters dönen otomobili düzelterek araçta herhangi yangın ve patlamaya karşı tedbir amaçlı akü bağlantılarını kesti.

Ekiplerin kazaya ilişkin incelemeleri sürüyor.

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