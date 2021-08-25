Samsun’da yayaya çarpmak istemeyen sürücü frene basınca takla attı

Kaza, Samsun'un Bafra ilçesindeki Türbe Mahallesi yolunda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Bafra yönünden Türbe'ye doğru hareket halinde olan İlyas Şamil Ayfer hakimiyetindeki 55 NA 370 plakalı araç, Türbe Mahallesi girişinde yolda karşıdan karıya karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Bayram Demir'e çarpmamak için frene basarak direksiyon kontrolünü kaybetti.