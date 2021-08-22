Ordu'da sisli yolda otomobil takla attı! Yaralılar var
YAŞAM İHA
Ordu'nun Akkuş ilçesinde sis nedeniyle meydana gelen trafik kazasında otomobil takla atarken, sürücü ve yanında bulunan eşi yaralandı.
Kaza, ilçenin Esentepe Mahallesi Ünye- Akkuş Yolu Merkez Sokak mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Ünye istikametinden Akkuş istikametinde seyir halinde olan Mehmet G. idaresindeki 52 DZ 176 plakalı otomobil, havanın yoğun sisli olması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarında bulunan V kanala çarptı, ardından takla attı.
Takla atan otomobilde bulunan sürücü Mehmet G. ve yanında bulunan eşi Kiraz G. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akkuş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada yaralananların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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