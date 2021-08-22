Ordu’da sisli yolda otomobil takla attı! Yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, Ünye istikametinden Akkuş istikametinde seyir halinde olan Mehmet G. idaresindeki 52 DZ 176 plakalı otomobil, havanın yoğun sisli olması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarında bulunan V kanala çarptı, ardından takla attı.