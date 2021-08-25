Evi gözlerinin önünde alev alev yandı

Yangın, saat 20.00 sularında Yunusemre ilçesi Yeni Mahalle 4700 sokakta bulunan 5 katlı binanın son katında meydana geldi. Evden dumanlar yükseldiğini fark eden komşular, durumu itfaiyeye ihbar etti. Olay yerine giden itfaiye görevlileri, merdivenle ulaştığı evin balkon kapısının camlarını kırarak, alevlere müdahale etti.