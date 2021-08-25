Evi gözlerinin önünde alev alev yandı
YAŞAM DHA
Manisa’nın Yunuserme ilçesinde meydana gelen yangında 5 katlı bir apartmanın en üst katı kullanılamaz hale geldi. Komşularının haber vermesinin ardından olay yerine giden 36 yaşındaki Zekeriya Başlı, evinin küle dönüşünü gözyaşları içinde izledi. Başlı’yı, komşuları sakinleştirdi.
Yangın, saat 20.00 sularında Yunusemre ilçesi Yeni Mahalle 4700 sokakta bulunan 5 katlı binanın son katında meydana geldi. Evden dumanlar yükseldiğini fark eden komşular, durumu itfaiyeye ihbar etti. Olay yerine giden itfaiye görevlileri, merdivenle ulaştığı evin balkon kapısının camlarını kırarak, alevlere müdahale etti.
Yangın esnasında dışarıdaki ev sahibi Zekeriya Başlı, komşuların ihbar etmesiyle hızla evinin önüne gitti. Alev alev yanan evini gören Başlı, bir aracın yanına çökerek, "Borcum vardı" diyerek ağlamaya başladı.
Başlı'yı, komşuları teselli ederek sakinleştirdi.
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